Pizzarotti: 'Tre indagini, tre proscioglimenti'. E una stoccata

"Ora è finita davvero". Sono le prime parole che il sindaco Federico Pizzarotti usa sulla sua pagina Facebook per commentare il rigetto da parte della terza sezione penale della Corte di appello di Bologna del ricorso della Procura contro il proscioglimento per la vicenda delle nomine del direttore generale del Comune Marco Giorgi, del portavoce Marcello Frigeri e del capo gabinetto Francesco Cirillo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato fuori tempo massimo.

"Tutte le indagini nei miei confronti condotte in questi anni dal medesimo pm, ad esclusione della prima archiviata direttamente dalla procura, sono state rigettate dai giudici. Senza nemmeno che si andasse a dibattimento. Non un solo rinvio a giudizio - scrive Pizzarotti -. Sono stato indagato dal medesimo pm per turbativa d’asta, disastro colposo e abuso d’ufficio. Rigettate in primo grado e in appello da giudici diversi. Tre indagini, tre proscioglimenti. Si chiude una vicenda giudiziaria (ripeto: senza alcun rinvio a giudizio) iniziata nel 2012 e chiusa ieri. Ho sempre rispettato la giustizia, ho sempre pensato di aver fatto tutto con onestà e serietà e nel rispetto della norma. Il tempo è galantuomo, l’attesa è stata ripagata".