Arriva una nuova casa per la grande famiglia Avoprorit

La grande famiglia dell’Avoprorit parmense si è ritrovata per fare festa alla nuova sede provinciale di via Leonardo da Vinci.

Tante persone, legate in modo diverso all’associazione che da una quarantina d’anni sul territorio si occupa di prevenzione e ricerca hanno voluto stringersi intorno al presidente Ivana Delmonte e alla sua squadra di volontari. Al taglio del nastro hanno partecipato Gianfranco Tebaldi socio fondatore, il senologo Pier Luigi Piccolo, primo medico Avoprorit e ancora in servizio e l’assessore al welfare del Comune di Parma, Laura Rossi.

Erano presenti, mescolati alla folla di chi ha voluto portare un saluto gli specialisti che da anni offrono la loro esperienza, professionalità e umanità, Giancarlo Cacciani, pneumologo, Giuseppe Robuschi, endocrinologo, Enzo Molina, presidente della Lilt provinciale, Giuseppina Ciotti, direttrice del distretto di Parma, tanti amministratori dei Comuni in cui è attiva una sede Avoprorit come il sindaco di Corniglio, Giuseppe Delsante, il primo cittadino di Medesano, Michele Giovanelli con l’assessore Stefania Nebbi, l’assessore di Langhirano, Daniele Greci.

Soddisfazione e commozione si sono avvicendati negli interventi introdotti da Francesca Strozzi, giornalista di Tv Parma, «alleata» dell’associazione nel lungo percorso di ricerca di una nuova sede adeguata e accogliente.

«I locali nel quartiere San Leonardo erano obiettivamente inadatti ad ospitare i servizi di Avoprorit e ad accompagnare le persone in un contesto di fragilità – ha detto l’assessore Rossi – il cammino ci ha impegnato per circa 2 anni, ma ora abbiamo una sede in cui la comunità tutta può trovare un presidio di qualità per la salute».

Dopo la benedizione di don Francesco Riccardi ha preso la parola la presidente Ivana Delmonte per i ringraziamenti e per fare il punto della situazione: «Avoprorit è nata tra la gente per dare risposte ai bisogni delle persone. Vive grazie ai volontari delle sedici sezioni della provincia. Sono migliaia le visite che si svolgono negli ambulatori di senologia, dermatologia, urologia, di prevenzione de tumore del cavo orale e, ultimo arrivato, di pneumologia. Ne abbiamo registrato seimila solo nel 2018. Il nostro fare si arricchisce delle collaborazioni con l’Ausl, con l’Ospedale e con l’Università. In questi locali, ampi in cui abbiamo trasferito la sezione Sani Ghirardi e l’amministrazione, possiamo ancora crescere».

Il responsabile medico dottor Piccolo, testimone di questa straordinaria storia iniziata in un piccolo ambulatorio a Monchio ha ricapitolato in poche semplici e sentite parole: «Avoprorit è un lungo viaggio pieno di speranze che si fondono, le nostre e quelle delle persone che a noi si rivolgono».



© RIPRODUZIONE RISERVATA solidarieta

avoprorit