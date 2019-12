La polizia venerdì e sabato ha effettuato controlli mirati nel centro cittadino. In totale, sono state impiegate 8 pattuglie della polizia ed un’unità cinofila di Milano, nonché 2 pattuglie della polizia locale.

In totale sono state identificate oltre 70 persone tra cui molti giovanissimi e 24 veicoli. I controlli si sono concentrati in Via d’Azeglio, al Parco Ducale e nella direttrice che va da piazza Ghiaia sino a barriera Repubblica.