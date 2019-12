Il centro XXV Aprile dev'essere sgomberato per la ristrutturazione

Raffica di interrogazioni di Emiliano Occhi, capogruppo della Lega, nelle prime battute del consiglio comunale in corso, convocato per la presentazione del bilancio di previsione 2020. Nella lunga lista di domande alla giunta rientrano due punti caldi: la chiusura del centro XXV Aprile (nella foto) e lo stop al servizio di trasporto sociale per anziani e disabili. L’assessore al Welfare, Laura Rossi, per il XXV Aprile ha ricordato che lo stabile di via Taro deve essere ristrutturato e che i lavori non possono essere avviati in presenza di inquilini. Per il trasporto sociale: “Non è un servizio comunale anche se siamo disponibili a rivedere il contributo alle associazioni di volontariato che svolgono il servizio”. Più bagni pubblici in vista di Parma 2020. Lo ha chiesto Caterina Bonetti (Pd) e l’assessore al Commercio, Cristiano Casa, ha promesso “nuovi wc nelle zone più frequentate dai turisti e anche nei parchi”. Quanto tempo ha trascorso a Parma e in comando Roberto Riva Cambrino, il comandante della polizia locale che nei mesi scorsi si è diviso appunto fra Parma e Vercelli, la città di provenienza? Lo ha chiesto Occhi (Lega). Secca la replica dell’assessore alla Sicurezza, Casa: “I dirigenti non si valutano a ore ma a obiettivi raggiunti “.

Quale sarà il futuro del Teatro delle Briciole? “La Regione si è dichiarata disponibile a trovare una soluzione positiva per tutti”, ha assicurato il sindaco Federico Pizzarotti, rispondendo a una domanda di Lorenzo Lavagetto (Pd).

Il 26,7% della spesa corrente, pari a 66,6 milioni di euro, è destinata al sociale. Lo ha ricordato l’assessore Marco Ferretti durante la presentazione del bilancio di previsione 2020. Un bilancio che conferma gli sgravi sull’Imu, rette più basse negli asili grazie ai fondi regionali e maggiore lotta all’evasione. Dalle multe il Comune conta di incassare 20,4 milioni di euro.