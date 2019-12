Parma non pattina, il bando va (ancora) deserto: la pista sul ghiaccio è un miraggio

Nemmeno quest'anno a Parma ci sarà una pista di pattinaggio sul ghiaccio all'aperto, su suolo pubblico, perché nessuno ha risposto all'appello lanciato dal Comune a metà novembre per trovare qualcuno che montasse una pista in piazzale Picelli, dove era già stata montata dal 2002 al 2013.

Il 14 novembre, sul sito del Comune, è comparsa una determina che dava il via alla ricerca di qualche società interessata a installare una pista di pattinaggio sul ghiaccio, in piazzale Picelli, durante i mesi invernali. Da quanto emerge il bando è andato deserto, per cui addio alla pista in piazza. Chi vorrà pattinare restando in città dovrà lasciare il centro per i centri commerciali. E pensare che in Oltretorrente la pista di pattinaggio era diventata una tradizione.

Resta sui social l'ironia a tema per piazza Garibaldi chiusa per ghiaccio venerdì sera.

