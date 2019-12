Da domani arrivano due perturbazioni con piogge e neve

Una prima e moderata perturbazione da domani, con piogge specialmente al Nordovest; un secondo e più forte 'impulsò di maltempo da venerdì, con neve sulle Alpi e piogge in estensione alle regioni centrali tirreniche. Sono le previsioni per i prossimi giorni dei meteorologi di 3bmeteo.com.

«Nel corso della settimana l’area di bassa pressione che si è formata sul Mediterraneo - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino - avanzerà a fatica verso est, ostacolata dall’alta pressione balcanica che riuscirà contemporaneamente ad indebolirla, ma avrà la spinta sufficiente per attraversare la Stivale e distribuire giovedì qualche pioggia anche al Centrosud, oltre ad un parziale ridimensionamento delle temperature che si manterranno comunque su valori superiori alle medie del periodo». Nel dettaglio, domani nubi e piogge riusciranno a coinvolgere sia le isole maggiori che la bassa Calabria ionica. In questo contesto le regioni settentrionali continueranno a vedere nubi e qualche locale pioggia, specie al Nordovest, con neve solo dai 1500/1800m, mentre il sole riuscirà ad interessare gran parte delle regioni adriatiche.

Forte maltempo è invece previsto tra venerdì e sabato: «dopo l'instabilità determinata dal vortice mediterraneo - spiega Carlo Migliore di 3bmeteo.com - la saccatura atlantica affonderà con maggiore decisione sul comparto centrale del Mediterraneo. Il tempo peggiorerà sensibilmente sull'Italia a iniziare dalle regioni più occidentali e fin dalla mattinata di venerdì, poi piogge, rovesci e temporali anche intensi si trasferiranno gradualmente sulle regioni centrali e infine nella giornata di sabato anche al Sud. L’evoluzione sarà accompagnata da forti venti meridionali e un calo termico che consentirà alla neve di cadere abbondante fino a quote medie sulle Alpi».

