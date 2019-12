Ospedale dei Bambini: l'Area intensiva pediatrica diventa realtà

Da 35 anni è vicina ai piccoli pazienti del Maggiore. E proprio nel giorno del suo compleanno decide di donare 420.000 euro per sostenere un progetto fondamentale per l’Ospedale dei Bambini. L’Associazione è Noi per loro. Il progetto è la nuova Area intensiva pediatrica di imminente realizzazione al secondo piano del padiglione.

La donazione è stata messa nero su bianco questa mattina dal presidente di Noi Per Loro Nella Capretti e da Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con la firma della convenzione che vedrà impegnati fianco a fianco l’Associazione e l’Ospedale Maggiore. Presente insieme all’Associazione e ai vertici del dell’Azienda Ospedaliera Egidio Zambini presidente della Fondazione Ospedale dei Bambini che ha sostenuto il progetto con 400mila euro.

L’Area intensiva pediatrica è una nuovo spazio ad alta intensità di cura che completa il progetto originario dell’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla con 5 box singoli per il piccolo paziente e i propri genitori. Un’area di lavoro e monitoraggio open space, oltre a locali per medici e infermieri. “Abbiamo deciso di sostenere questo progetto – spiega Nella Capretti – perché oltre ad inserirsi in un rapporto di grande collaborazione tra noi e i reparti pediatrici del Maggiore potenzia e qualifica ulteriormente l’Ospedale dei Bambini. La nostra donazione, rivolta all’acquisto di attrezzature tecnologiche, è stata resa possibile grazie all’eredità di Gianna Bianchi che ci ha lasciato parte dei suoi beni; abbiamo quindi voluto tradurre il suo impegno e la sua grande opera di beneficenza in un progetto significativo per tutta la città”.

“Grazie all’impegno e alla disponibilità di Noi Per Loro e della Fondazione Ospedale dei Bambini - aggiunge Massimo Fabi - procediamo al completamento del progetto originario dell’Ospedale “Pietro Barilla”, attivando l'Area intensiva pediatrica, in continuità con il lavoro svolto in questi ultimi anni”. “La Fondazione Ospedale dei Bambini - precisa Egidio Zambini - ha deciso di devolvere i suoi fondi a favore di questa ultima grande opera a chiusura di un percorso iniziato con la realizzazione dell’Ospedale pediatrico”.

La soddisfazione per un progetto che è “segno tangibile del dialogo tra istituzioni e associazioni, a supporto di un intero territorio” è stata espressa da Elena Saccenti direttore generale dell’Azienda Usl di Parma. “La realizzazione degli spazi di cura rappresentano un traguardo fondamentale - aggiunge Sandra Rossi direttore del dipartimento interaziendale di Emergenza –Urgenza. Ringrazio di cuore tutti per l’impegno dimostrato perché credo che questo progetto sia la dimostrazione di come il lavoro d’equipe a tutti i livelli porti a risultati davvero importanti.”

“Oggi l’Ospedale dei Bambini rinasce una seconda volta – spiega Gian Luigi de’ Angelis direttore del dipartimento Materno-Infantile. Dopo l’inaugurazione del 2012, aggiungiamo un tassello fondamentale per tutta l’area pediatrica”.

L’area intensiva pediatrica

L’area sarà posta al secondo piano dell’Ospedale dei bambini a fianco della terapia intensiva neonatale e sarà costituita da 5 box che oltre al piccolo paziente ospiteranno anche un familiare permettendo la presenza del papà e della mamma per 24 ore su 24. L ‘Area intensiva sarà dotata di uno spazio aperto di monitoraggio con bancone di lavoro per gli operatori, aree di lavoro per medici e infermieri, oltre a locali di supporto.

La collocazione al secondo piano insieme al comparto operatorio, la terapia intensiva neonatale e la degenza neonatale consente di localizzare su un unico livello le funzioni ad elevata intensità di cura con evidenti benefici in termini di organizzazione e appropriatezza dei percorsi sanitari. Il completamento dei lavori è previsto per fine 2020 e il costo per rendere funzionali i locali già predisposti all’interno della struttura è stimato in 1 milione e 200mila euro, dovuti oltre ai lavori, principalmente alla fornitura e all’installazione di attrezzature cliniche, arredi tecnici specifici per aree a elevata intensità di cura.