Premio Ubu 2019: menzione speciale alle Briciole

Menzione speciale di solidarietà a Flavia Armenzoni, Beatrice Baruffini e Alessandra Belledi (ex direzione del Teatro delle Briciole di Parma) da parte dei referendari del Premio Ubu 2019. Questa la motivazione resa nota durante nel corso della cerimonia della premiazione lunedì 17 dicembre al Piccolo Teatro di Milano: “In giugno il Cda della Fondazione Solares ha sfiduciato la direzione artistica del Teatro delle Briciole senza preavviso e senza alcuna fondata motivazione. A nulla è servita l’azione del Comune di Parma che, dopo aver contribuito alla sospensione temporanea dell’azione, ha nominato un tavolo tecnico di lavoro che, fino a questo momento, non è giunto a elaborare formule sostenibili per la scissione fra il Teatro delle Briciole e la Fondazione Solares. Di fatto, la direzione artistica e organizzativa di Flavia Armenzoni, Beatrice Baruffini e Alessandra Belledi è attualmente giunta a conclusione. Il Teatro delle Briciole è parte significativa del patrimonio teatrale nazionale. In occasione del Premio Ubu 2019 manifestiamo il nostro sostegno all’attività quarantennale che le Briciole hanno costruito con rigore, consapevolezza, vivacità progettuale del campo della produzione artistica, della formazione, della creazione di cittadinanza, con i giovani e gli insegnanti, con le scuole e l’università, attraverso progetti nazionali e internazionali rivolti a pubblici di ogni età”.

La ex direzione nella stessa serata ha ringraziato con queste parole: "Grazie a chi ha portato la nostra storia fino a qui. Interpretiamo questa menzione come un preciso atto del mondo teatrale di prendere parola in una questione che riguarda più ampiamente la sfera pubblica. Uniamo questo sostegno, a noi e a tutti coloro che in passato e nel presente hanno contribuito e stanno contribuendo alla storia del Teatro delle Briciole, a tutti quelli che stiamo ricevendo e che abbiamo ricevuto da artisti, insegnanti, cittadine e cittadini e non possiamo che dedicarlo al pubblico che ha fatto del Teatro delle Briciole la sua più grande vocazione: l’infanzia e le nuove generazioni".