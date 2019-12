Controlli sui rifiuti: 'maglia nera' a via Felice Cavallotti

Proseguono i controlli da parte del personale di Iren sul corretto conferimento dei rifiuti nel centro storico. Gli ultimi controlli - fa sapere il Comune - hanno interessato l'errato conferimento dei rifiuti, in orari diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta distribuito agli utenti (le sanzioni possono variare da 50 a 500 euro). Sono stati rilevati una decina di sacchi bianchi microchippati per la raccolta del rifiuto residuo non in regola.

Maglia nera in via Felice Cavallotti dove son stati individuati 8 sacchi conferiti in modo non corretto. E' andata meglio in borgo Guazzo, borgo Retto, strada San Nicolò e strada XX Settembre, dove i sacchi non in regola sono risultati in tutto 4, uno per strada. Tutto bene, invece, in borgo Pietro Giordani. Nei prossimi giorni ai responsabili verrà notificata la sanzione e i controlli proseguiranno, interessando anche altre vie e quartieri.

“Oltre alle riprese video, anche il presidio del territorio da parte degli ispettori Iren e degli agenti di Polizia Locale è fondamentale per scoraggiare il fenomeno degli abbandoni – sottolineano l'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa e l'assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi. L'obiettivo è quello di rendere sempre più bella ed accogliente la nostra città ed è quindi fondamentale che, al di là dei controlli, tutti noi parmigiani prestiamo attenzione alla cura della nostra città”.