“I reati sono diminuiti” ha commentato Il questore Gaetano Bonaccorso nel corso del momento degli auguri in borgo della Posta, durante il quale sono stati premiati i poliziotti che si sono particolarmente distinti. Nel 2018, a cui il discorso si riferisce, sono diminuiti, ha ricordato il questore, “i furti in abitazione”, per cui il trend è in diminuzione anche nell'anno in corso. Grande attenzione c’è poi sulla prevenzione dei reati commessi da giovanissimi, “un fronte su cui bisogna continuare a svolgere un grande lavoro”. Sullo spaccio "si registra un aumento dei reati ma questo è un aspetto non del tutto negativo. Il suo emergere corrisponde infatti alle attività di polizia che lo contrastano”. Sui reati persecutori come lo stalking il questore ha ricordato “per fortuna non ci siano stati atti di violenza di particolare gravità. Aumentano i reati di maltrattamento e si violenza perché aumentano le denunce. Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di fare emergere il “numero oscuro” dei reati nei confronti delle donne, quello delle denunce che non vengono presentate per paura o per vergogna”.

