La cena di Natale della Lega Emiliana con Salvini e Borgonzoni

Alla cena natalizia della Lega regionale al PalaVerdi (alle 20, Fiere di Parma) giovedì 19 partecipano anche il segretario della Lega Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, candidata di tutto il centrodestra alla presidenza della Regione Emilia Romagna, parteciperanno alla .

“Sarà un’occasione di festa, ma anche un confronto in vista della sfida elettorale regionale – dice Emiliano Occhi, segretario provinciale del Carroccio -. Intorno alla Lega e a Lucia vediamo un entusiasmo sempre maggiore. La vera grande festa per gli emiliani e i romagnoli sarà dopo il 26 gennaio quando manderemo a casa una classe dirigente conservatrice e superata, distante anni luce dalle esigenze dei cittadini. Sanità, servizi, infrastrutture, sicurezza saranno più vicini alle esigenze dei territori e dei cittadini. Non ci saranno più cittadini e territori di serie A e di serie B: un problema che Parma conosce bene. Invito tutti i parmigiani a partecipare a questa serata con Lucia e Matteo per affrontare ancora più uniti, consapevoli e carichi di prima le ultime settimane della campagna elettorale”.