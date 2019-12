Allerta arancione a Parma e in tutta l'Emilia-Romagna per il vento

Peggiorano le condizioni meteo in Emilia-Romagna con un’allerta arancione che scatta per venerdì 20 dicembre a causa delle forti raffiche di vento attese in particolare nei bacini emiliani centrali, province di Modena, Reggio Emilia e Parma.

Attesa un’intensificazione dei venti nella seconda parte della giornata, su rilievi e colline, con valore 9 (burrasca forte) della scala Beaufort (va da 0 a 12) e vento medio di circa 80 chilometri orari. Possibili raffiche superiori a cento chilometri orari. Sulla costa e sulla pianura orientale sono attesi venti forti con valore 8, burrasca, della scala Beaufort, vento medio di circa 70 km orari e raffiche superiori a 80 km orari. Previsto mare agitato in serata con onde anche oltre due metri e mezzo.

