Allontanato da Parma un extracomunitario irregolare e molto pericoloso

Intervento delle Volanti due sere fa intorno alle 20 per la chiamata di una ragazza di 22 anni che ha raccontato alla pattuaglia dell volanti che al centro “La Galleria” di via Emilia Est di essere stata palpeggiata nelle parti intime. Le volanti rintracciano l’uomo descritto dalla donna come un extracomunitario in via della Repubblica. L’uomo, un ghanese di 34 anni, viene accompagnato in questura e dopo gli accertamenti si scopre che era lo stesso che sempre a La Galleria, a novembre all’interno del supermercato, aveva colpito una donna con un ombrello. L’uomo, irregolare, è stato denunciato a piede libero e accompagnato al Cpr di Roma da dove verrà espulso.

