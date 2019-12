Black out in zona Sud per lavori dell'Iren

Questa mattina verso le 9 si è verificato un black out in una vasta area nella zona Sud di Parma. A causarlo sono stati i lavori programmati che gli uomini dell'Iren stanno facendo in via Solferino e via Duca Alessandro per la sostituzione di un cavo. Durante tali lavori una prova di messa a terra ha fatto saltare due linee di media tensione che hanno provocato il black out in una zona molto più vasta. I lavori di ripristino hanno portato a risolvere il problema nel giro di una ventina di minuti.

