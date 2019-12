E' morto Roberto Chiapponi, imprenditore e sportivo

Il mondo sportivo e quello imprenditoriale di Parma sono in lutto. E' morto oggi, dopo una lunga malattia, Roberto Chiapponi. Nato il 7 febbraio del 1964, Chiapponi ha rivestito in passato il ruolo di presidente dei giovani dell'Upi ed era il vice presidente in carica di Parma Partecipazioni Calcistiche. Grande tifoso del Parma, Chiapponi in passato aveva giocato lui stesso a calcio da ragazzo a Sala Baganza. Viveva a Felino con la sua compagna, dalla quale ha avuto la figlia Serena, e il figlio della compagna Edoardo Corvi, portiere delle giovanili crociate che lui considerava come figlio suo e che aveva appena debuttato in panchina in Coppa Italia, cosa che lo aveva reso felice. Sulla Gazzetta di Parma di domani tutti i dettagli e gli orari del rosario e dei funerali. Alla famiglia Chiapponi le condoglianze della Gazzetta.

(foto Stadio Tardini)