Insegue e colpisce un'altra auto, che finisce contro bus. Sfiorate le persone alla fermata

Lo definisce "Far west in via Trento", Sara. Che sui social ha pubblicato la foto che vi mostriamo per documentare l'episodio di cui è stata testimone. Un episodio per il quale - racconta - " si è sfiorata la strage". "Due macchine sfrecciano davanti ai miei occhi ai 130 km orari: sembra un regolamento di conti perché le macchine continuano a scontrarsi esattamente come quegli inseguimenti che si vedono nei film, una delle due macchine colpita finisce nell' altra corsia, prende contro al marciapiede esattamente davanti alla fermata dell'autobus dove attendono una quindicina di persone". Per fortuna l'impatto avviene a pochi centimetri dai pedoni e dalle persone alla fermata: la corsa impazzita dell'auto è stata fermata da un bus in arrivo.

A quel punto, la seconda auto è sfrecciata via, mentre da quella incidentata è sceso un uomo che è fuggito a piedi. Sarebbe stata invece bloccata dai poliziotti, nel frattempo arrivati sul posto, una donna che a sua volta stava tentando di dileguarsi dopo essere scesa dalla vettura. E proprio ai poliziotti spetterà ricostruire la vicenda.