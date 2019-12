Masterchef: salvo Andrea, il parmigiano che ha cucinato 'il piccione di piazza Garibaldi'

Chiariamolo subito a scanso di equivoci: che il piccione cucinato e impiattato da Andrea arrivi da piazza Garibaldi è una battuta per far sorridere i giudici di Masterchef. In realtà si trattava di un piccione novello del Piemonte e ha tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo Andrea Poli, il parmigiano che ieri è stato tra i protagonisti della prima puntata dell'edizione numero nove di Masterchef Italia. Ventinove anni, impiegato in una ditta di lavorazione delle carni suine, la sua prova non ha convinto i giudici-chef Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Ma ha più che convnito chef Bruno Barbieri, che gli ha regalato la sua fiducia "firmata" e quindi il grembiule grigio.