Pizzarotti e Guerra al finale di Matera 2019: 'Abbiamo preso le buone pratiche per Parma 2020'

«Eravamo qui per l’inaugurazione, abbiamo sempre seguito, anche con tanti tecnici che hanno lavorato all’installazione delle mostre, per capire qual è stato il modello culturale, proprio per prendere le buone pratiche». Lo ha detto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma (Capitale italiana della cultura 2020) che sta partecipando alla giornata conclusiva dell’anno di Matera Capitale europea della cultura 2019.

Secondo Pizzarotti, «in Italia dovremmo imparare e prendere le buone pratiche, replicarle in altri contesti. A parte le destinazioni italiane tradizionali come Roma, Firenze e Venezia, noi - ha aggiunto il sindaco di Parma - dobbiamo saper affiancare degli altri percorsi culturali che possono parlare di territorio e non solo di singole città».