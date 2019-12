Provincia: nel bilancio di previsione 2020 una nuova palestra in via Toscana

E’ stato approvato stamattina il Bilancio di previsione 2020 della Provincia di Parma, prima dall’Assemblea dei Sindaci (col voto contrario del Sindaco di Berceto Lucchi), e subito dopo dal Consiglio provinciale, con l’astensione del gruppo Provincia Nuova.

Soddisfatto di questo bilancio il Presidente Diego Rossi, che ha sottolineato il rispetto dei tempi previsti dalla normativa, buon segnale di puntualità e diligenza degli uffici dell’Ente.

In programma opere stradali per il miglioramento di interconnessioni, creazione di rotatorie, con crono programma concreto e sostenibile, che prevede progettazione e cantierizzazione.

Sul fronte scolastico, oltre a numerosi interventi di manutenzione straordinaria, la novità principale è la decisione di costruire una nuova palestra e 9 nuove aule nel campus di Toscana,

“Questa nuova progettazione è un bel segnale sia per il mondo della scuola sia per la Provincia, che vuol dare una prima risposta alla previsione di crescita degli studenti delle superiori per i prossimi 10 anni - ha commentato Rossi – Nel complesso è un bilancio che, per tempi e modalità, ci dà uno sguardo di ottimismo sul 2020. Tra l’altro la gestione del personale ci ha consentito quest’anno di riorganizzare la macchina, con la copertura dei ruoli dirigenziali vacanti e l’inizio di copertura del turn over, in attesa che altre risorse possano arrivare, essenziale per bandire gare, andare a cantiere, realizzare opere.”