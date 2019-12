Ai gazebo della Lega raccolta firme, panettone e vin brulè

Come ogni fine settimana, anche oggi gazebo della Lega aperti a Parma e in provincia per firmare, alla presenza dei consiglieri comunali e dei parlamentari del Carroccio, a sostegno di Lucia Borgonzoni candidata alla carica di presidente dell’Emilia Romagna. La raccolta firme - fa sapere la Lega - proseguirà domenica mattina ai mercati di Traversetolo e Fontanellato, in Piazza Garibaldi a Fidenza, Largo Roma a Salsomaggiore, Piazza Roma a Collecchio. Sarà l'occasione informarsi e sostenere le battaglie della Lega sul territorio, scambiarsi gli auguri di buon Natale e buone feste.

“Ogni giorno che passa cresce la consapevolezza che la vittoria in Regione è a portata di mano. Dopo 50 anni di potere incontrastato del Partito, è la volta buona per liberare l'Emilia Romagna e restituirla a tutti i suoi cittadini. Con Lucia presidente, non ci saranno più cittadini e territori di serie A e di serie B. Una discriminazione che Parma conosce bene”, dice Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega.