Il Plin e i Parma Club rivisitano (a tema) 'Tanti auguri' - Video

di Pietro Razzini

Il Centro Coordinamento Parma Club ha voluto fare gli auguri di buon Natale al Parma Calcio. Quale modo migliore se non con una canzone? Gustatevi quindi questo divertente video in cui “Il Plin” e un gruppo capitanato dal presidente Angelo Manfredini, si esibiscono in una canzone storica con testo modificato. “Tanti Auguri”di Raffaella Carrà si è trasformata in un saluto festoso a tutti i sostenitori crociati, con un accenno finale (immancabile) anche ai vicini di casa reggiani.

Da: Il Plin

Titolo: “Tanti auguri” Natale Parma calcio, by Centro di coo parma club, Il plin, Parmafansworldwide