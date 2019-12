Cadono pezzi dell'armadio, ferito bimbo di 7 mesi nel Piacentino: ricoverato al Maggiore

Un bambino di sette mesi è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato colpito alla testa da alcune assi di legno. L'infortunio è avvenuto in una abitazione di Pontenure, nel Piacentino, dove il piccolo, che era in casa con i genitori, è stato colpito accidentalmente da alcuni pezzi di un armadio smontato che sono caduti all’improvviso.

Il bimbo, ferito alla testa, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per le indagini, anche i Carabinieri di Piacenza.

