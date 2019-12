Controlli dei Nas sul pesce 'natalizio': e arriva una buona notizia

Sono proseguite anche in settimana i controlli dei carabinieri del comando provinciale e del Nas di Parma. Questa volta, in particolare per gli alimenti del settore ittico che nel periodo natalizio registrano una sensibile crescita nelle vendite.

Gli accertamenti hanno riguardato la freschezza e la tracciabilità dei prodotti ittici, la corretta etichettatura, il rispetto delle norme igieniche e per la prevenzione delle frodi commerciali (prodotti congelati venduti per freschi o di specie diversa da quella dichiarata). La buona notizia è che, negli esercizi controllati, non sono emerse irregolarità.