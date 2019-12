L'Itis in lacrime: addio a Isabella Cantarelli, prof amatissima

Una mattina tristissima per il mondo della scuola parmense e per l'Itis Leonardo Da Vinci in particolare. E' morta Isabella Cantarelli, amatissima professoressa di diritto ed economia e cuore e anima di tanti dei progetti che hanno coinvolto studenti e docenti. "Non ci sono parole per descrivere il vuoto che lasci. Con il tuo amore hai reso tutti noi migliori. Averti avuta accanto è stato un grande dono", l'ha ricordata con grandissima commozione la dirigente scolastica Elisabetta Botti.

Questa sera alle 19.30 sarà recitato un rosario nella chiesa di S.Ulderico.