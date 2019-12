Pranzo di Natale, Sant'Egidio chiede aiuto

Anche quest’anno il pranzo di Natale della comunità di Sant’Egidio triplica.

Così come avviene ormai da alcuni anni, a causa della crisi, il tradizionale appuntamento del 25 dicembre si terrà in contemporanea nella chiesa di Santa Caterina (borgo Santa Caterina), nel salone della parrocchia di Santa Maria del Rosario (via Isola) e in quello della parrocchia delle Sacre Stimmate (via Sbravati). La comunità di Sant’Egidio lancia un appello alla città. «La solitudine, la malattia, le difficoltà economiche rendono più difficile festeggiare il Natale per molte famiglie e per questo chiediamo l’aiuto di tanti perché possa essere una giornata bella per tutti».

Chiunque volesse aiutare il giorno di Natale o contribuire con regali ed altre donazioni, può contattare la Comunità di Sant’Egidio allo 0521.284982 e al 349.5390581, alla mail santegidio.parma@libero.it, oppure recandosi alla chiesa di Santa Caterina (l’ex chiesa dei Cappuccini vicino a piazzale Rondani) lunedì dalle 18 alle 19,30 o la domenica dalle 15 alle 18.

È anche possibile effettuare una donazione su conto corrente attraverso l'Iban IT30U 0623012700000036825727).

