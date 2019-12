Lite fra moldavi in via Mantova, uno di loro aggredisce un carabiniere: arrestato

Ieri sera verso le 20 la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto una chiamata a causa di una lite tra extracomunitari in via Mantova.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato quattro giovani moldavi che discutevano animatamente tra di loro. Il motivo del diverbio non era chiaro. Poco dopo è arrivata anche la polizia per dare un aiuto ai carabinieri. Uno dei moldavi, classe '93, in Italia senza fissa dimora ma in regola con il permesso di soggiorno, ha iniziato ad inveire contro i militari e dopo il tentativo di immobilizzarlo è nata una colluttazione.

Il moldavo è stato quindi portato in caserma dove ha continuato a mantenere una condotta aggressiva, tanto da rendere impossibile anche il fotosegnalamento. Di conseguenza è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e trattenuto in camera di sicurezza nella stazione di Parma Oltretorrente in attesa del processo per direttissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA moldavo arrestato