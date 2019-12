E' morto Aldo Ghidini, imprenditore con la passione del rugby

E' morto questa notte a 91 anni Aldo Ghidini, noto imprenditore parmigiano titolare con il figlio Andrea dell'Overmach e presidente dal 2002 al 2006 della concessionaria pubblicitaria Publiedi, molto conosciuto anche nel mondo dello sport avendo sponsorizzato per diversi anni la Rugby Parma. Dal 1995 al 1998 è stato amministratore delegato dell'aeroporto di Parma ed dal 1992 al 2000 presidente del Tennis Club Parma a Mariano. I funerali sono in programma giovedì 26 alle ore 11 nella sala del commiato in viale Villetta.

Il ricordo di Carlo Donetti

Aldo Ghidini è stato presidente Publiedi srl dal 2002 al 2006 contribuendo in modo sostanziale alla crescita di questa azienda. E’ stato per tutti noi un costante punto di riferimento sempre pronto ad aiutare e consigliarci con la sua competenza e disponibilità. Era un imprenditore illuminato e sensibile molto legato al gruppo Gazzetta di Parma che vedeva come espressione della città che amava profondamente e di cui andava sempre molto fiero. Verrà certamente ricordato da tutti i dipendenti di Publiedi con grande stima ed affetto .