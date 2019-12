L'Unione Pedemontana entra tra i soci della Fondazione Toscanini

È un investimento in chiave turistica, culturale e per la promozione del territorio, quello deciso dall’Unione Pedemontana Parmense nell’ultima seduta del consiglio che si è svolta a Traversetolo, durante la quale è stato approvato l’ingresso dell’ente tra i soci della Fondazione Toscanini, una delle maggiori realtà musicali emiliano-romagnole attiva nel campo delle produzioni sinfoniche e liriche, ma anche nella formazione dei giovani talenti.

Un ingresso dalla porta principale in qualità di socio sostenitore che porterà diversi vantaggi, come spiega il sindaco di Montechiarugolo e assessore al Bilancio della Pedemontana Daniele Friggeri: «La Toscanini è un primo attore di Parma 2020. L’idea, nata in seno alla Giunta dell’Unione, è che siccome già oggi i nostri comuni organizzano sul loro territorio dei concerti con le sue orchestre, il fatto di diventarne soci ci consentirà di avere la precedenza rispetto agli altri enti che non hanno aderito sul calendario delle proposte annuali della Fondazione. Come Unione saremo inoltre invitati ad ogni evento di Parma 2020 – precisa – e questo significa che la partecipazione nella Fondazione rappresenterà già di per sé un’occasione di promozione turistica della Pedemontana».