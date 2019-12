Le modifiche alla viabilità per il concerto di Capodanno

Il Comune di Parma fa sapere che in occasione del concerto di Capodanno 2020 che si svolgerà in piazza Garibaldi sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: dalle 7 del 29 alle 18 del 2 gennaio viene istituito il divieto di circolazione, eccetto per gli accreditati alla manifestazione, in piazza Garibaldi, lato Sud. In piazza Garibaldi, porzione Nord verranno destituite le rastrelliere portabiciclette con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle ore 18 del 31 alle 4 del primo gennaio, in strada dell’Università (da strada Cavestro a piazza Garibaldi) istituzione del divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle 17 del 31 alle 6 del primo gennaio istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo i seguenti tratti stradali: strada Mazzini; piazza Garibaldi; strada Della Repubblica (da piazza Garibaldi a strada XXII Luglio); strada Cavour (tratto prospicente piazza Garibaldi); piazza Della Pilotta (area antistante incrocio ponte Verdi / viale Mariotti, eccetto taxi ed invalidi). L’area riservata alla sosta taxi in strada Mazzini sarà spostata in viale Toschi e strada alla Pilotta. Istituzione del divieto di fermata (eccetto taxi) in viale Toschi lato Ovest, tratto compreso tra viale IV Novembre e ponte Verdi. Istituzione del divieto di sosta 0-24 eccetto taxi in viale Toschi – lato Est.

Dalle 18 del 31 alle 4 del primo gennaio e comunque fino a cessate esigenze istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso ed emergenza per i seguenti tratti stradali: piazza Garibaldi; strada Mazzini (dalle intersezioni con via Cavestro e strada Garibaldi escluse a Piazza Garibaldi); strada Mazzini, da ponte di Mezzo a strada Cavestro (eccetto residenti ZTL 1 e ZTL 2 e TPL); strada Della Repubblica, da piazza Garibaldi a strada XXII Luglio.

Istituzione del senso unico alternato con precedenza secondo il senso di marcia già esistente per i seguenti tratti stradali: vicolo Leon D’oro; piazzale S.Vitale; via Cardinal Ferrari; borgo XX Marzo, da strada Della Repubblica a borgo Leon d’Oro; borgo Bruno Longhi, da strada Della Repubblica a borgo Leon d’Oro; borgo Giacomo Tommasini, da strada Della Repubblica a borgo S.Chiara; vicolo Cervi; borgo S.Vitale.