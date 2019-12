Attimi di paura questa mattina attorno alle 11 in via Gulli, dove un'anziana era rimasta chiusa in casa per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri, oltre che un'ambulanza del 118, che sono riusciti ad entrare nell'appartamento e soccorrere la donna.

