Segnalazioni da diverse zone della città: Natale senz'acqua per alcuni parmigiani

Natale senz'acqua per alcuni parmigiani. La causa primaria è la rottura di una una condotta idrica in via Palermo angolo via Chiesi. La tubazione da 400 mm, che scorre nel sottosuolo, ha improvvisamente ceduto e l'acqua ha invaso la sede stradale. Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici Iren hanno immediatamente isolato il tratto di condotta danneggiata e iniziato i lavori di riparazione. L'erogazione dell'acqua é stata interrotta in via Palermo e zone limitrofe ove si è verificata l'interruzione e la pressione é calata nella parte nord della cittá, per poi essere ripristinata alla normalità in breve tempo. I lavori in Via Palermo proseguiranno fino alla completa riparazione, che é previsto venga ultimata nel tardo pomeriggio. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento. Il calo di pressione, come detto ha causato la mancanza d'acqua in alcune zone: segnalazioni sono arrivate dal centro, da via Solari, via politi, via Calatafimi.

