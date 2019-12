Ufo, Babbo Natale? Le misteriose luci nel cielo sono i satelliti di Elon Musk

Gli immancabili ufo o, per i più simpatici visto il momento, le renne di Babbo Natale. Segnalazioni e tam tam, Parma compresa, in tutto il Nord Italia, social in testa, di luci in cielo. Un'apparizione suggestiva e anche misteriosa. Ma che ha una spiegazione: era il secondo gruppo di Starlink, lancio era avvenuto l'11 novembre scorso: un progetto di connessione Internet via satellite realizzato da SpaceX, l'azienda che Elon Musk ha creato allo scopo di produrre le tecnologie aerospaziali "low cost" e arrivare fino a Marte. Starlink si basa su una costellazione di migliaia di satelliti che servono alle telecomunicazioni posizionati in un'orbita terrestre bass. (Foto, facebook Emilia Romagna Meteo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA