Arrestato un 52enne con 34 grammi di cocaina

Aveva appena acquistato nel parcheggio di un supermercato in via Spezia 34 grammi di cocaina. Arrestato un 52enne dirigente d’azienda parmigiano. L'antivigilia di Natale i carabinieri del Radiomobile intorno alle 19,30 lo hanno visto mente faceva salire sulla sua auto un extracomunitario. Una scena che ha convinto i carabinieri a vederci più chiaro. Lo hanno infatti trovato in possesso della droga. I militari hanno poi perquisito casa sua e hanno trovato un grammo e mezzo di hashish. L’uomo, che aveva avuto un precedente di droga trent’anni fa, è finito agli arresti domiciliari e al processo è stato condannato a otto mesi con la condizionale più 2.400 euro di multa.



