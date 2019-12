Da gennaio cessa la vendita degli abbonamenti mensili Ferrobus

Tep informa che dal 1° gennaio 2020 non saranno più in vendita gli abbonamenti mensili Ferrobus che erano attivi sulla tratta Parma-Fornovo-Borgotaro. Coloro che in passato hanno usufruito di questi titoli di viaggio, da gennaio potranno scegliere tra:

- acquistare un abbonamento TEP per la stessa tratta, valido per tutti i servizi di trasporto via autobus;

- acquistare un abbonamento Trenitalia per i servizi ferroviari. Si ricorda che, acquistando un abbonamento ferroviario con origine o destinazione Parma, si potrà ricevere gratuitamente anche l’abbonamento per il servizio urbano per la città. Per informazioni su come richiedere l’abbonamento gratuito, è possibile rivolgersi alle biglietterie Trenitalia.