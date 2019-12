Furti in abitazione: due arresti. Recuperati orologi, penne e altra refurtiva

Furti in abitazione: la polizia di Stato ferma due ladri albanesi entrambi 36enni, Altin Loku e Gjok Lleshi, e sequestra la refurtiva di numerosi colpi messi a segno a Parma e provincia. Il duplice arresto è scattato in via Sidoli dopo che i poliziotti della Squadra mobile hanno notato i due su un’auto risultata rubata a fine novembre a Monticelli. I poliziotti non li hanno perso d’occhio e qualche ora dopo i due sono stati visti salire su un’altra auto, in via Da Vinci. A quel punto scattava la perquisizione e all’interno venivano trovati monili, monete e capi di abbigliamento. Sull’altra auto invece i tipici arnesi da scasso. Gli uomini della Mobile hanno poi perquisito il domicilio dei due trovando tantissima merce, tra cui orologi, penne Montblanc, gioielli e monili e perfino una bottiglia di vino pregiato. I due topi d’appartamento sono stati arrestati e la polizia ha già individuato sei proprietari della refurtiva recuperata che si riferisce a colpi messo in atto il 25 febbraio a Colorno, il 27 luglio a Parma, il 25 novembre a Monticelli, il 10 dicembre a Mezzani, il 14 dicembre a Parma e il 19, giorno in cui i due sono stati arrestati, a San Siro. Chi riconoscesse nelle foto pubblicate oggetti che gli sono stati rubati può rivolgersi alla Questura.

