(Un altro) Tubo si rompe in zona San Leonardo: 100 famiglie senz'acqua in via Trento per ore

E' ripresa nel primo pomeriggio, in parte, l'erogazione d'acqua nella zona di via Trento dopo che, verso le 10 si è rotto un tubo in ghisa da 15 centimetri. Alcune famiglie riavranno l'acqua verso le 17. La particolare posizione profonda della tubatura (angolo via Trento, via Bottego, zona est), sotto i cavi del telefono, delle fibre ottiche e le tubature del gas, ha infatti reso delicato e lungo l'intervento. Una rottura che segue di tre giorni la rottura di una tubatura non lontano, in via Palermo. Rotture che ha creato problemi in tutta la città.

