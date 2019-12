Squadra volante: un arresto per droga

Nella serata del 23 dicembre, verso le ore 23.30, un equipaggio della squadra volante, percorrendo via Emilio Lepido ha notato un giovane intento a urinare sul marciapiede a ridosso di una siepe. Si trattava di un 24enne italiano, domiciliato in Parma, disoccupato, che veniva trovato in possesso di un piccolo involucro di cellophane contente cocaina e di circa 4.300 euro in contanti. Gli agenti hanno poi perquisito la sua abitazione trovando 3,6 grammi di marijuana; 10,6 grammi di metanfetamine in cristalli; 6,8 grammi di hashish; 8,9 grammi di ectasy, per un totale di 25 pastiglie. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e processato per direttissima. E' stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con la quale verrà giudicato che si terrà in data 20 gennaio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA cronaca_nera droga