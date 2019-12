Coppia banchetta e poi se ne va senza pagare. La ristoratrice pubblica il video

Pesce crudo, fettuccine all'astice, zuppa di pesce. E il vino, ovviamente. La cena l'hanno gustata e spazzolata, il conto invece è ancora lì da saldare. I due clienti, una coppia, se ne sono andati senza pagare e le telecamere esterne li hanno immortalati mentre si dividevano e facevano sparire le loro tracce. E' accaduto sabato sera alla trattoria "L'Incontro dei Sapori" in via Fleming. E domani la vicenda sarà raccontata davanti ai carabinieri per formalizzare una denuncia: racconto, scontrino, immagini della permanenza dei due all'interno del locale, la fuga all'esterno e il numero di cellulare utilizzato per prenotare.

