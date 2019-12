Mattarella: 'Auguri a Parma, capitale italiana della cultura 2020'. Il sindaco: 'Saremo all'altezza della sfida'

C'è anche un augurio speciale a Parma nel tradizionale messaggio di fine anno alla Nazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La cultura è un grande propulsore di qualità della vita e rende il tessuto sociale di un Paese più solido”. Queste la parole del Presidente, nel discorso di fine anno. “Ringraziamo Matera che ha fatto onore all'Italia e al suo Mezzogiorno, in questo anno in cui è stata Capitale della cultura europea – aggiunge il capo dello Stato -. Con questo spirito rivolgo gli auguri a Parma che, con il suo straordinario patrimonio umano e artistico, da domani sarà Capitale italiana della cultura per il 2020”.

L'apprezzamento del sindaco Pizzarotti

"Unità, fiducia e senso del dovere. Il discorso di fine anno del nostro presidente Sergio Mattarella - scrive il sindaco Federico Pizzarotti sulla sua pagina Facebbok - si riassume con queste, importanti parole. Noi le faremo nostre, perché questa è Parma, questa è l'Italia. Grazie al presidente Mattarella, faro della nostra Nazione e della nostra Repubblica. E grazie per aver augurato in diretta a Parma, prossima Capitale della Cultura, un anno radioso e di cultura. Non mancheremo Presidente, Parma sarà all'altezza della sfida".