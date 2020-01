(Alcol e marijuana in corpo) Botte ad una donna, calci a due operai Iren, aggredisce i poliziotti: Arrestato

Primo arresto del’anno da parte delle Volanti. In manette un uomo che, dopo aver bevuto ed esagerato con la droga, ha scatenato l’inferno in via Trento. Intorno alle 7 del primo dell’anno chiamano al 113 perché un uomo stava aggredendo una donna peruviana di 29 anni in via Trento. Intervengono due operai dell’Iren e l’uomo inizia a prenderli a calci. Poi salta su un altro mezzo dell’Iren e cerca di mettere in moto ma riescono a togliergli la chiave. Poi sale sulla pedaliera del mezzo dell’Iren. Intanto arrivano le Volanti e lui prende a botte anche loro. Alla fine viene portato al pronto soccorso. L’energumeno, richiedente asilo con ricorso in atto, 23enne ivoriano, aveva in corpo di alcol e marijuana. Gli agenti sono dovuti ricorrere al pronto soccorso. È stato arrestato per resistenza e lesioni e denunciato per violenza privata, danneggiamento e lesioni. Ora è in camera di sicurezza in questura in attesa di processo.

