Questa notte a Parma: un uomo è stato ritrovato privo di conoscenza alle 2:10 in tangenziale, dopo l'imbocco di via Mantova in direzione Reggio, all'altezza del distributore. Non si conoscono al momento le cause, ma pare si stato un malore. E' intervenuta un'ambulanza, l'uomo è ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni.

