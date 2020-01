Capodanno con rissa:chiuso per 7 giorni dal questore un bar di via D'Azeglio

Il 31 dicembre, dopo un intervento per una rissa, effettuato dalla squadra Volanti e da due pattuglie del reparto prevenzione e crimine, il questore di Parma ha emesso il provvedimento di sospensione per sette giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande al titolare del bar "La Suerte" di via D’Azeglio. Il provvedimento arriva dopo numerosi controlli avvenuti nel tempo, con la presenza abituale (e l'identificazione) di pregiudicati all’interno del bar. L'episodio determinante per il provvedimento, la rissa, iniziata per futili motivi all’interno del bar e proseguita nelle vicinanze tra tre persone in evidente stato di ebbrezza alcolica, una di queste è stata anche trovata in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

