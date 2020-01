Domani Emma Bonino (+Europa) e Simone Benini (candidato del M5S) a Parma

Doppio appuntamento per Emma Bonino domani sabato 4 gennaio in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. La leader di Più Europa, Emma Bonino, insieme al segretario nazionale, Benedetto Della Vedova, e al Presidente del Psi, Riccardo Nencini, incontreranno la stampa alle ore 15.00 a Reggio Emilia presso l’Albergo delle Notarie, in Via Palazzolo 5. Alle 16.45 Bonino e Della Vedova terranno una conferenza stampa a Parma presso l’Hotel Farnese, in Via Reggio 51. Alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, la lista Più Europa-Psi-Pri sarà presente in tutte le province dell’Emilia-Romagna, a sostegno di Stefano Bonaccini. I candidati della lista a Reggio Emilia sono: Daria De Luca, Daniele Seredari, Francesca Domenichini, Stefano Rossi, Elisa Attolini, Lorenzo De Medici. I candidati della lista a Parma sono: Marco Maria Freddi, Paola Biacchi, Gianpaolo Cantoni, Nastasha Fracassi, Gianfranco Spadaccia.

BENINI (M5S) LANCIA DA PARMA LE PRIORITA' PER VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Domani sabato 4 gennaio Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, sarà a Parma per la presentazione dei candidati del locale collegio e delle linee programmatiche regionali per la valorizzazione delle eccellenze e del patrimonio culturale dei territori. L'appuntamento, aperto alla stampa, ai cittadini e agli attivisti, è alle ore 11 al Bar Le Bistro, in piazza Giuseppe Garibaldi 19. Saranno presenti, oltre a Benini, i candidati della circoscrizione di Parma Giuseppe Distante, Angela Amoruso, Gabriele Buonasperanza, Donatella Ciola, Fabrizio Aimi, nonché i senatori M5S Orietta Vanin (membro della Commissione Cultura del Senato), Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi.