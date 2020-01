Ticket sanitari, dal 7 gennaio si pagano con PagoPA

PagoPA entra anche nel mondo della sanità parmense. Infatti, dal 7 gennaio, i ticket per visite ed esami specialistici si pagano con questo nuovo canale, operativo in tutta Italia, per effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione, come previsto dalla normativa vigente. E’ un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

IN SANITA’, SI PARTE CON I TICKET Per il momento, a Parma e provincia, dal 7 gennaio con PagoPA è possibile pagare il ticket, quando dovuto, per visite ed esami specialistici. L’obiettivo è di estendere in corso d’anno questa modalità a tutti i pagamenti che i cittadini devono fare alle due Aziende sanitarie.

COSA CAMBIA Dal 7 gennaio, nella stampa del foglio di prenotazione di una visita o un esame specialistico rilasciata da un CUP, farmacia, punto di accoglienza (PdA), al posto del MAV viene consegnato il nuovo modello con tutte le informazioni utili per pagare tramite PagoPA.

DOVE SI PAGA Si può pagare in posta, in banca, in ricevitoria, in tabaccheria, nei bancomat, nei supermercati abilitati, con pagamenti in contanti, carte di credito, bancomat o conto corrente. L’operatore che riceve il pagamento può chiedere una commissione al cittadino. Al momento del pagamento viene rilasciata una ricevuta (quietanza) dell’avvenuto pagamento, valida ai fini della detrazione fiscale. I dati, infatti, vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate e messi a disposizione sul 730 precompilato.

In questa fase restano invariate tutte le altre modalità di pagamento, compresi i pagamenti con le macchinette riscuotitrici, presenti in molte sedi delle due Aziende sanitarie. Chi deve pagare il ticket per una prenotazione fatta prima del 7 gennaio può utilizzare il vecchio MAV allegato.

PER INFORMAZIONI è possibile consultare il sito www.pagopa.gov.it o rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico delle due Aziende sanitarie di Parma (contatti sui www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it).