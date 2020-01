Musei, prima domenica gratis del 2020: a Parma (e in Italia) accessi record

Il 2020 dei musei italiani si apre con una edizione da record della domenica gratuita, la promozione del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. A Parma, anche per l'inizio dell'anno, il 2020, in cui sarà capitale italiana della cultura, l'afflusso è stato consistente. Introdotta dal ministro Franceschini nel 2014, dalla prima edizione a oggi sono stati circa 17 milioni i visitatori dei soli musei statali che ne hanno approfittato. A questi si sommano gli altrettanti numerosi visitatori dei musei comunali che hanno via via aderito alla promozione.

«La cultura è per tutti ed è davvero una festa vedere così tanti cittadini e famiglie andare a visitare i musei delle proprie città. Dalla sua prima edizione del luglio 2014 più di 17 milioni di persone sono andate al museo gratuitamente con questa promozione. Un vero e proprio successo ecco perchè la domenica gratuita tornerà a essere permanente tutto l’anno per tutti i musei dello Stato», così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.