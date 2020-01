Rinnovo 'smart' per i permessi di transito e sosta per il 2020

Con l’avvicinarsi della scadenza dei permessi di transito e sosta per l’anno 2019 fissata per il 31 Gennaio, Infomobility comunica che è possibile procedere al rinnovo per l’anno 2020 con la modalità online. Il permesso di sosta e transito 2019 continuerà quindi ad avere validità per tutto il mese di gennaio 2020.

Grazie all’introduzione nello scorso anno del nuovo PASS tecnologicamente avanzato, il rinnovo è ora semplice e immediato, senza necessità di recarsi agli sportelli e di ricevere a casa il contrassegno adesivo annuale come negli scorsi anni.

“L’obiettivo è velocizzare e agevolare la procedura di emissione dei titoli – dichiara Tiziana Benassi, Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma - per sempificare la vita al cittadino. Il rinnovo smart rappresenta un passo avanti nel processo di digitalizzazione per rendere sempre più accessibili i servizi erogati dal Comune di Parma.”

Se già in possesso del nuovo permesso con TAG RFID, per effettuarne il rinnovo è sufficiente provvedere al pagamento dell’onere di emissione annuale pari a € 10,00 entro il 31.01.2020 dalla pagina www.parmaimobility.it con i diversi sistemi di pagamento gestiti da PagoPA. Con questa modalità il rinnovo sarà automatico e il permesso elettronico esposto sull’auto risulterà regolarmente rinnovato senza il contrassegno adesivo annuale. Per rinnovare sul sito www.parmaimobility.it bisogna cliccare su “Rinnova il tuo permesso” e poi inserire le proprie credenziali (username = codice fiscale/Partita iva e password). Si accede quindi all’area riservata in cui è possibile effettuare il pagamento che rende immediatamente attivo il permesso per l’anno 2020. Tutti i titolari di permesso sono già presenti nel sistema, non è necessario registrarsi nuovamente. Se non si ricorda la password comunicata con la lettera ricevuta lo scorso anno è necessario effettuare l’azione “Recupera Password”. Inoltre con questa modalità, le aziende che lo desiderano, potranno ricevere la fattura.

Nei prossimi giorni gli aventi diritto riceveranno le lettere inviate da Infomobility in cui vengono forniti i dettagli delle altre modalità di pagamento per il rinnovo del

permesso: bollettino postale precompilato con cui si potrà effettuare il pagamento in posta e bonifico bancario sul conto corrente intestato a Infomobility S.p.A. utilizzando il codice IBAN IT 15 Z 05387 127030 00002082577 (nella causale di versamento è necessario indicare esclusivamente il numero del permesso).

Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una email a imobility@infomobility.pr.it oppure chiamare il numero verde 800.238.630 attivo dal lunedì al venerdì, negli orari di ufficio: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00.