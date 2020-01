Mario Percudani, Parma dice addio al signore del rugby

Se n'è andato il signore della palla ovale. Il mondo dello sport e, in particolare, quello del rugby, ma la stessa città di Parma, perdono uno dei suoi figli più illustri. È scomparso, infatti, ieri a 88 anni - ne avrebbe compiuti 89 il 14 di questo mese - Mario Percudani, una delle massime glorie dello sport parmigiano di tutti i tempi, l'atleta che vinse tre scudetti con la Rugby Parma. Dire che era un uomo d'altri tempi può sembrare banale. Percudani, però, era così. Per umanità, intelligenza ed educazione, unite a un grande senso dell'umorismo.

Persona realizzata non solo nello sport dove, oltre a contribuire ai successi della Rugby Parma, ha vestito la maglia azzurra della nazionale, Percudani ha avuto successo anche nel lavoro, dal momento che è stato un importante imprenditore nel campo ortofrutticolo. E si è realizzato anche negli affetti costruendo una famiglia unita, con la moglie Lidia, i figli Riccardo e Alessandra e i nipoti Giulio, Rocco, Eva, Sveva e Adele di cui era fiero.

