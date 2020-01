Partono le iscrizioni ai nidi e alle scuole per l'infanzia: ma solo on line. Ecco come

Iscrizioni, esclusivamente on line, da oggi e fino al 31 gennaio, per nidi e scuole d’infanzia comunali e private con posti in convenzione e statali del Comune di Parma.

Le modalità sono state presentate dall'Assessora Ines Seletti.

Possono presentare domanda:

· le famiglie residenti nel Comune di Parma.

· le famiglie non residenti nel Comune di Parma: tali domande verranno prese in considerazione a esaurimento di quelle dei residenti.

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line sul sito del Comune di Parma,

all’indirizzo http://www.servizi.comune.parma.it

accedendo alla pagina dei “Servizi educativi”.

Per la presentazione online della domanda di iscrizione IL GENITORE CHE PRESENTA LA RICHIESTA deve autenticarsi utilizzando esclusivamente le credenziali SPID

Se NON si è in possesso delle credenziali di accesso è necessario richiedere le credenziali SPID, seguendo i passaggi sotto indicati: 1.Registrarsi online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it/ nella sezione “Credenziali SPID”. Si precisa che la procedura richiede tra i dati obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di cellulare.

2.Una volta fatta la registrazione occorre attivare le credenziali, recandosi presso gli sportelli del DUC, in L.go Torello de Strada 11/a, con un documento di riconoscimento. Si precisa che la procedura richiede tra i dati obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di cellulare.

Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di protocollo che attesta l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà inviata, contestualmente, anche all’indirizzo mail indicato nella domanda.

"Si precisa - fa sapere il Comune - che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero di protocollo, indica che la pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare la corretta compilazione e invio della domanda

Si precisa, inoltre, che la procedura richiede tra i dati un numero di cellullare e un indirizzo email valido.

"Un procedimento che è entrato in vigore già un anno fa. Nulla è cambiato anche per i criteri della formazione della graduatoria" ha sottolineato l'Assessora alla Scuola Ines Seletti, che è stata accompagnata dalla neo Coordinatrice Scuole Infanzia Ivonne Coruzzi, e Lisa Bertolini Coordinatrice Nidi Infanzia del Comune di Parma nella presentazione "Sul sito dei servizi educativi è presente una cartina che rende evidente la localizzazione dei plessi. Nella domanda si possono indicare fino a 8 strutture. Sono stati istituti punti di tutoraggio per l'ottenimento delle credenziali presso il Duc e verranno istituiti punti di assistenza per la compilazione delle domande presso i punti di comunità cittadini".

VISITE AI SERVIZI:

OPEN DAY NIDI e SERVIZI SPERIMENTALI 0/6 Sabato 25 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 educatori e insegnanti accoglieranno i bambini e le loro famiglie per conoscere i diversi nidi attraverso laboratori di giochi, parole e mostre inerenti alle progettualità del servizio.

Bambini e genitori potranno visitare i servizi e incontrare i Coordinatori Pedagogici che daranno informazioni sul progetto pedagogico organizzativo del servizio.

· VISITE GUIDATE AI SERVIZI DELLA CITTA’ 0/3 e 3/6 Seguendo un calendario pubblicato sul sito del comune alla sezione SCUOLA, famiglie e bambini potranno visitare i servizi accompagnati da educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici

I calendario delle visite guidate nei servizi per l’infanzia sono pubblicati sul sito del Comune di Parma nelle pagine dedicate ai servizi educativi.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali sono ammesse a fare domanda le famiglie dei bambini nati negli anni 2018 – 2019 – 2020 (nati entro il 30 aprile). Può essere presentata domanda anche per i bambini con data di nascita presunta entro il 30 aprile 2020 documentata da certificato di gravidanza. Dopo la scadenza del bando potranno presentare domanda fuori termine le famiglie con bambini nati o con data presunta del parto compresa tra il 1° maggio e il 30 giugno.

Per l’accesso al servizio scuole dell’infanzia possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati nel 2015 – 2016 – 2017. Può, inoltre, essere inoltrata la domanda anche per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2018, che potranno essere ammessi al servizio a condizione che vi sia disponibilità di posti e che siano esaurite le liste d’attesa.

Per informazioni è possibile rivolgersi anche al contact center del Comune allo 052140521, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,30 (orario continuato), sabato dalle 8,00 alle 13,00