Identificato e denunciato l'aggressore di un ragazzo in via Mariotti

La polizia ha rintracciato l’autore di un’aggressione nei confronti di un ragazzo nella zona di viale Mariotti. L’aggressione, nata da un litigio per futili motivi, risale a qualche giorno fa, quando la vittima, un cittadino straniero minorenne, è stato aggredito con un pugno che gli ha causato alcuni giorni di prognosi. Grazie alle descrizioni fornite ai poliziotti, l’autore dell’aggressione, un cittadino di origini marocchine maggiorenne, è stato identificato durante i controlli straordinari della città e denunciato all’autorità fiudiziaria per lesioni.

Durante i controlli sono state identificate circa 50 persone e 20 autoveicoli. I servizi, in questo particolare periodo dell’anno, proseguiranno con sempre maggiore frequenza



