Meningite (non contagiosa), ragazza ricoverata in Pediatria al Maggiore

Un caso di meningite non contagiosa ha colpito una ragazza che ora è ricoverata nel reparto di Pediatria generale e d’Urgenza all’Ospedale 'Maggiorè di Parma. E’ quanto comunicano, in una nota congiunta, l’Ausl e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria della città emiliana secondo cui la giovane è in condizioni stabili e non è necessaria alcuna profilassi sanitaria per le persone della sua cerchia di contatti.

La prognosi, viene spiegato, è da definire nel corso delle prossime 48-72 ore. «La giovane - si legge nella nota - si è ammalata di meningite pneumococcica, una forma che non è diffusiva e che non è contagiosa da persona a persona, al contrario della meningite batterica da meningococco». Quindi, viene sottolineato, «le direzioni delle due Aziende sanitarie di Parma confermano che non vi è nessun rischio di contagio e che pertanto non è necessario effettuare alcun tipo di profilassi sanitaria per chi ha avuto contatti con la ragazza che abita a Parma».

La giovane «è stata inviata in ospedale dal suo pediatra, nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio dopo i primi sintomi di febbre alta, mal di testa intenso, associati a uno stato di sopore - precisa nella nota Icilio Dodi, direttore della Pediatria generale e d’urgenza del 'Maggiorè -: ora si trova ricoverata del nostro reparto ed è tenuta sotto stretto monitoraggio».

salute

meningite